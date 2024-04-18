Строительство гимназии в Лыткарине проверил депутат Мособлдумы

Депутат Мособлдумы Владимир Жук проверил строительство нового корпуса Гимназии № 4 в Лыткарино. Проект является частью Народной программы партии «Единая Россия», которая была сформирована на основе предложений и пожеланий жителей, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

По словам Владимира Жука, новый корпус гимназии будет рассчитан на 270 учеников. В нем планируется разместить шесть общеобразовательных классов, а также специализированные кабинеты для изучения иностранных языков, физики, химии, биологии. Кроме того, в новом корпусе будут оборудованы спортивный и актовый залы, а также библиотека.

«Новый корпус Гимназии – это не просто здание, это инвестиции в образование, а значит, в повышение качества жизни. После завершения стройки будет выполнен один из весомых наказов жителей Лыткарино, включенных в Народную программу партии», — сказал Владимир Жук.

Он добавил, что депутаты от фракции «Единая Россия», регулярно инспектируют стройплощадку, контролируют работы на всех этапах. Такие проверки – часть реализации партийного проекта «Единой России» «Новая школа».



Новый корпус Гимназии № 4 будет введен в эксплуатацию уже в этом году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас – на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.

