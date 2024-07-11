Депутат Мособлдумы проверил ход строительства нового сквера в Лыткарине

Фото - © Объект стал победителем по итогам голосования в конкурсе «Формирование комфортной городской среды»./Яна Ширяева

Новый сквер в Петровском появится между Петропавловским и Никольским храмами до конца года. Это выполнение одного из наказов жителей, внесенных в народную программу «Единой России». Ход выполнения работ проверил депутат Мособлдумы Владимир Жук. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Объект стал победителем по итогам голосования в конкурсе «Формирование комфортной городской среды».

По словам депутата, на территории провели вертикальную планировку части парковой зоны, уложили плитку на пешеходных дорожках и вокруг Никольского храма, подготовили основания для двух спортивных и одной детской площадки, а также заасфальтировали две парковочные зоны. Сейчас подрядчик вывозит строительный мусор после сноса последнего барака.

Общая концепция благоустройства предусматривает создание пешеходных зон, зон тихого отдыха, спортивной и детской игровой зоны, установку столов для настольного тенниса, малых архитектурных форм и площадки для воркаута.

«Когда мы создаем такие пространства, люди получают возможность проводить время на свежем воздухе, заниматься спортом, общаться с соседями и просто наслаждаться прогулкой. Это прямым образом влияет на качество жизни, улучшает настроение и здоровье. Вместе делаем Лыткарино более уютным и комфортным для жителей», — сказал Жук.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.