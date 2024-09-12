Депутат Мособлдумы оценил работы по капремонту детского сада «Улыбка» в Балашихе

Двери для своих воспитанников после ремонта открыл детский сад «Улыбка» в Балашихе на Пионерской улице, 6а в микрорайоне Железнодорожный. В рамках партийного проекта «Единой России» «Новая школа» депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с членами фракции «Единая Росси» Ульяной Кондряковой и Александром Евсюткиным оценил качество выполненных работ на объекте, передает пресс-служба партии.

Здесь обновили все здание и территорию — фасад, инженерные коммуникации, кровлю, установили современное оборудование на спортивной и игровых площадках, в залы групп завезли новую мебель и оборудование.

«Здание детского сада было построено в 1968 году и, конечно, ему требовался капитальный ремонт. Капремонт учреждения является одним из наказов жителей, вошедших в Народную программу „Единой России“. Надо отметить, что строители справились с непростым объектом в сжатые сроки и с хорошим качеством. По сути, от здания остался только фундамент и стены, а все остальное, в том числе перекрытия, стены, электрика, вся мебель и оборудование — новые», — подчеркнул Тарас Ефимов.

Он добавил, что дети уже заехали в новые группы и пока гуляют на свободных прогулочных площадках с искусственной травой, где уже в ближайшие дни смонтируют малые игровые формы. Заведующая детским садом Ирина Железнова поблагодарила депутатов за внимание и пристальный контроль в течение всего срока ремонтных работ.

«В новом детском саду расположены восемь групп, которые посещают 220 детей от трёх до семи лет. Мы на самом деле не нарадуемся — что было и что стало», — сказала Ирина Железнова.

В этом году в Подмосковье к 1 сентября отремонтированы 42 школы и 26 детских садов. Также капремонты завершаются в 10 колледжах и 4 учреждениях допобразования. Все они вошли в Народную программу партии «Единая Россия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.