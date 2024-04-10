Депутат Мособлдумы Олег Жолобов проверил ход строительства школы в Домодедове

В рамках реализации партийного проекта «Новая школа» и Народной программы партии «Единая Россия» продолжается строительство новой школы на 550 мест в микрорайоне Барыбино. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Депутат Московской областной Думы, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Олег Жолобов посетил строительную площадку вместе с директором образовательного учреждения Тамарой Акимовой.

Строительная компания «Мособлстройтрест № 11», которая имеет отличную репутацию в Подмосковье, выполняет все работы в установленные сроки. В трехэтажном здании разместятся учебные кабинеты, лаборатории, медблок, спортзал, столовая, актовый зал, библиотечно-информационный центр. На школьной территории оборудуют стадион с беговыми дорожками, игровые и спортивные площадки.

«В начале этого года были внесены корректировки по финансированию данного объекта. Основная часть средств поступит в следующем году. Есть вопросы по технологическому присоединению коммуникаций. Все это дало основание перенести открытие школы на 1 сентября 2025 года», — сказал Жолобов.

Строительство и капремонт образовательных учреждений – приоритетное направление Народной программы «Единой России». В 2024 году в округе откроются новая школа в ЖК «Домодедово Парк» и детский сад в ЖК «Прибрежный Парк», а также школы после капитального ремонта —Домодедовская школа №2 и Краснопутьская школа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае - 36», - отметил Воробьев.