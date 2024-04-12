Депутат Мособлдумы Ефимов проверил ход строительства детсада в Балашихе

Фото - © Подрядная организация вставляет окна и готовится к проведению внутренней отделке в здании/Алексей Кашпуров

Депутат Московской областной думы Тарас Ефимов в рамках проекта партии «Единая Россия» «Новая школа» проверил ход строительства детского сада на 250 мест в мкр Ольгино Балашихи, сообщает пресс-служба депутата.

Вместе с начальником участка Русланом Бордияном областной депутат осмотрел территорию объекта и внутренние помещения, где продолжаются работы.

«Готовность детского сада в мкр Ольгино Балашихи составляет 50%. Здание построено, проведена внешняя отсыпка, продолжается остекление. Внутри идет монтаж инженерных сетей, возводятся стеновые перегородки, подрядчик готовится к «мокрым» работам — чистовой отделке помещений. Необходимые материалы закуплены и уже завезены на стройплощадку», — отметил Тарас Ефимов.

По словам Руслана Бордияна, поставлена задача ввести объект до конца августа, чтобы ребятишки как можно быстрее заняли новые помещения. Для этого достаточно сил и средств.

Детский сад в мкр Ольгино вошел в программу партии «Единая Россия». В Балашихе также продолжается возведение двух дошкольных учреждений — на 220 мест на улице Автозаводской в мкр Железнодорожный и на 220 мест в мкр Павлино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.