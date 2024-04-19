Депутат Маликов: Подмосковье наращивает темпы строительства социальных объектов

Маликов совместно с представителями Совета депутатов г.о. Истра Ольгой Рудной, Ольгой Малышевой и представителями подрядной организации с проверили ход строительных работ социального объекта – пристройки к МОУ «Покровская СОШ» на 250 мест.

В ходе выездной проверки представители строительной организации пояснили, что пристройка будет представлять из себя трехэтажное здание, включающее в себя подвальный этаж. Кроме учебных классов в новом социально объекте будет спортивный и актовые залы, столовая.

«Депутатский корпус систематически проводит контрольные выезды. Одной из приоритетных направлений народной программы «Единой России»» является строительство новых школ, пристроек, детских садов, оснащение данных объектов. Как мы видим, работы ведутся в срок, по графику, будущее здание «вырастает» прямо на глазах», - сказал парламентарий.

Также проектом предусмотрено благоустройство прилегающей территории. По словам депутата, это не может не радовать, ведь данная пристройка позволит разгрузить основной корпус.