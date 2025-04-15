Депутат Госдумы проверила ход строительства нового детского сада в Мытищах

В городском округе Мытищи строительство нового детского сада на 2-й Крестьянской улице идет полным ходом и с опережением установленных сроков. Депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Алла Полякова лично осмотрела строящийся объект, передает пресс-служба партии.

Детский сад рассчитан на 220 мест, что позволит значительно сократить очередь в дошкольные образовательные учреждения в этом микрорайоне.

Сейчас на объекте выполняются работы по черновой отделке, устройству каменной кладки, систем вентиляции, кабельных трасс, а также систем водоснабжения, наружного водоснабжения и водоотведения.

«Ликвидация очередности в детских садах, создание комфортных условий для подрастающего поколения — приоритет Народной программы „Единой России“. По инициативе Президента России Владимира Путина строительство и капитальный ремонт дошкольных учреждений образования вошли в один из ключевых блоков народной программы», — отметила Алла Полякова.

Реализация Народной программы в городском округе Мытищи — это свидетельство приоритетного внимания к вопросам социальной политики и заботы о будущем поколении. Строительство нового детского сада на 2-й Крестьянской улице — это конкретный пример того, как Народная программа воплощается в жизнь, создавая реальные условия для улучшения качества жизни жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.