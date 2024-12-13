Депутат Госдумы Колунов держал на контроле капремонт и строительство 4 школ

Депутат Госдумы Сергей Колунов подвел итоги капитального ремонта и строительства школ в 3 округах Подмосковья. Об этом сообщает его пресс-служба.

«Совместно с местными отделениями партии «Единая Россия», родителями и местными администрациями мы вели мониторинг строительства и капитального ремонта школ, в рамках народной программы на протяжении всего процесса. По капремонту: на личном контроле я держал работы в 4 образовательных учреждениях трех муниципалитетов — Шаховской, Истры и Солнечногорска. В них обучается 3 169 мальчишек и девчонок», — отметил Колунов.

Это такие школы, как:

Шаховская, СОШ № 1 (810 обучающихся);

Школа состоит из двух зданий — «началки» и основного корпуса, их общая площадь — 4 391 кв. метров. Работы проведены качественно и в срок.

Истра, Костровская СОШ (475 обучающихся);

Школа общей площадью 1 950 кв. м 1966 года постройки кардинально преобразилась как снаружи, так и внутри. Все работы завершились в строгом соответствии с графиком.

Солнечногорск, Лицей № 1 (940 обучающихся);

2 943 кв. метров удалось качественно откапиталить за 4 месяца. Теперь, как я уже говорил, совместно с главой будем бороться за реконструкцию пришкольного стадиона. Очень важный проект.

Солнечногорск, СОШ № 5 (944 обучающихся).

Школа общей площадью 2 334 кв. метров, которая была, и школа, которая есть сейчас — небо и земля, я уже это отмечал. Теперь важно добиться расширения спортзала и столовой, тем более место есть.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.