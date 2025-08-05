Депутат ГД Коган проверил ход капремонта в поликлинике поселка Малино Ступина

Депутат Коган вместе с главврачом, представителями администрации округа Ступино и подрядчиком проверил, как идет капитальный ремонт взрослой поликлиники в поселке Малино. На данный объект Коган приезжает уже третий раз.

«Признаю честно: история этого ремонта была непростой. Сроки неоднократно переносились, менялся подрядчик. Но сейчас ситуация выправляется. Организация «Воздвижение», которая сейчас работает, нам знакома по другим объектам, и мы видим серьезный прогресс с момента их выхода на площадку», — сказал Коган.

На данный момент на втором этаже уже можно приступать к монтажу потолков, светильников, укладке линолеума. Завершены работы по электрике и слаботочным системам. Идут внутренние отделочные работы и монтаж фасадов.

«Обсудили с подрядчиком увеличение бригады до 20 человек, чтобы успеть к намеченной цели — сдать объект к ноябрю. В августе планируют завершить внутренние сети и отделку, затем — чистовые работы и благоустройство территории», — пояснил Коган.

После ремонта для 3 170 жителей запланированы:

Прием врачей-терапевтов и узких специалистов (офтальмолог, ЛОР и др.).

Кабинеты неотложной помощи.

Современный рентгенологический блок на 1 этаже.

Входная группа будет адаптирована для маломобильных граждан.

Срок завершения работ — ноябрь 2025 года.

«Надеюсь, что подрядчик справится, и тогда мы вместе с жителями Малино сможем оценить преобразившуюся поликлинику», — заключил депутат Госдумы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.