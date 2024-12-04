Депутат Ефимов рассказал о значимости строящегося медкомплекса в Балашихе

Значительных успехов удалось достичь в сфере здравоохранения и реализации партийного проекта «Здоровое будущее». Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов рассказал о значимости строящейся на месте бывшего госпиталя КГБ многопрофильной больницы на 1 123 койки в Ольгине Балашихи. Об этом сообщает пресс-служба депутата регионального парламента.

Этот проект был инициирован губернатором Андреем Воробьевым и получил одобрение президента страны Владимира Путина.

«Это будет самый современный медицинский комплекс, который сможет обеспечить качественной медицинской помощью не только Балашиху, но и в целом Восток Подмосковья. Получать помощь здесь смогут жители всей Московской области, особенно удобно для ближайших к Балашихе округов. Это почти 1,3 млн человек. С весны на объекте ведется активная стройка. Уже идет возведение первого корпуса будущего медицинского центра. Все работы идут в графике», — уточнил Ефимов.

Проект предполагает круглосуточный стационар на 1 123 койки, консультативно-диагностический центр на 300 посещений в смену, отделения неотложной хирургии, травматологии, урологии, челюстно-лицевой хирургии, торакальной хирургии, гинекологии, нейрохирургии, кардиологии, неврологии, а также региональный сосудистый центр — всего 26 профилей.

В этом году мы завершили строительство и готовим к открытию новую поликлинику в мкр Саввино на 670 посещений. Здесь расположится взрослое и детское отделения, а также подстанция скорой помощи.

В Балашихе активно идет работа по привлечению новых специалистов для работы в учреждениях нашего города, предоставляя не только региональную поддержку, но и собственные меры стимулирования: выплаты и помощь с обеспечением жильем.

Благодаря комплексному подходу, по словам Ефимова, команда уверенно движется к созданию современной и эффективной системы здравоохранения в городе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.