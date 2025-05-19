Депутат Ефимов проверил ход строительства детского сада в Балашихе

Депутат Московской областной думы Тарас Ефимов посетил строительную площадку в микрорайоне Новое Павлино в Балашихе, где возводится новый детский сад. В рамках выездного мероприятия депутат вместе с жителями осмотрел здание и ознакомился с текущими этапами строительства. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На объекте уже ведется монтаж межкомнатных перегородок, прокладываются инженерные сети, идет подготовка к заливке плиты третьего этажа.

«Строительство этого детского сада – важный шаг к улучшению качества жизни в микрорайоне. Мы видим, что работы идут активными темпами. Уверен, что к намеченному сроку учреждение откроется и примет первых воспитанников. Самое главное – сохранить темпы и обеспечить качество, ведь речь идет о создании комфортных и безопасных условий для наших детей», – отметил Ефимов.

Реализация проекта осуществляется в рамках народной программы партии «Единая Россия» и федерального партийного проекта «Новая школа», направленных на повышение доступности и качества дошкольного образования.

Открытие нового детского сада в Новом Павлино станет значимым событием для всей Балашихи – он обеспечит современными условиями для воспитания и развития десятки малышей из быстрорастущего микрорайона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.