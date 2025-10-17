Денис Буцаев осмотрел ход строительства экопромышленного парка в Нижегородской области

Заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Буцаев посетил в Дзержинске площадку, где возводится экопромышленный парк. В рамках ЭКГ-форума ответственного бизнеса «СО.ЗНАНИЕ» он также провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. В центре обсуждения были развитие сферы обращения с отходами в регионе и прогресс в реализации проекта по созданию экопромышленного парка, сообщила пресс-служба РЭО.

«Создание таких экопромышленных парков — необходимый шаг для перехода к экономике замкнутого цикла. Здесь отходы становятся сырьем для новых производств, формируется устойчивая промышленная экосистема, которая одновременно решает экологические и экономические задачи. Опыт Нижегородской области может стать примером для других регионов», — отметил Денис Буцаев.

Нижегородская область является одним из шести пилотных регионов, где формируются такие парки. Экопромышленный парк создается на месте бывшего завода «Заря» в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» национального проекта «Экологическое благополучие». Его площадки предназначены для предприятий, которые будут использовать вторичные ресурсы в своем производстве.

«Сегодня перед нами стоит задача минимизировать захоронение отходов, увеличивая процент их переработки и вовлечения во вторичное использование. И экопромышленный парк будет помогать нам в этом вопросе. Он уже объединяет компании, которые заинтересованы в реализации экономики замкнутого цикла. А начало работы объекта в полную мощь позволит нам увеличить мощности переработки отходов», — сказал Глеб Никитин.

Строительство экопромышленного парка в Дзержинске приближается к завершению. Заканчиваются работы в здании научно-технического центра и вспомогательных сооружениях, осуществляется наладка инженерных систем, прокладка внутренних дорог и благоустройство прилегающей территории.

На территории парка уже начинают работу резиденты, которые займутся переработкой шин, полимерной и бумажной упаковки, а также производством модификаторов для асфальтобетонных смесей, гранулированного стекла, изделий из древесно-полимерного композита и другой продукции.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Главная цель РЭО — выстроить в России комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в РФ началась реализация нового национального проекта «Экологическое благополучие», который пришел на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология». В одном из его направлений поставлена задача по созданию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сокращение доли их захоронения до 50% и вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья и ресурсов.