День сельского старосты отметили в Подмосковье

29 октября в Красногорске собрались представители органов власти и лучшие старосты региона — в Московской области уже в третий раз прошло торжественное мероприятие в честь Дня сельского старосты. Этот праздник учрежден для тех, кто ежедневно помогает жителям сельских территорий быть услышанными и вместе с властью развивать родные населенные пункты. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Подмосковья.

С приветственным обращением к участникам выступила министр территориальной политики Московской области Юлия Губанова.

Она подчеркнула, что качественная жизнь людей в сельских поселениях является важной задачей региональной политики, а старосты — ключевое звено обратной связи с населением: «Московская область — регион с уникальными территориями, и жизнь сельских жителей для нас — один из приоритетов. От того, насколько комфортно им жить, зависит общее доверие к региону, губернатору и президенту. В этой ежедневной сложной работе без вашей обратной связи невозможно понять, что действительно важно и ценно для жителей сельских территорий Подмосковья». Юлия Михайловна вручила старостам благодарственные письма губернатора, а также грамоты и благодарности министерства территориальной политики региона.

Председатель комитета по местному самоуправлению Мособлдумы Владимир Барсуков отметил вклад старост в повышение качества жизни на местах и передал самым активным старостам почетные грамоты комитета.

Добрые слова признательности прозвучали также от исполнительного директора Совета муниципальных образований Московской области Николая Ханина, который возглавляет конкурс «Лучший староста сельского населенного пункта». В торжественной обстановке 16 победителей и лауреатов конкурса получили заслуженные награды за лидерство и инициативу.

О развитии института старост и новых содержательных проектах рассказал председатель правления ассоциации старост Подмосковья Федор Степанов. Он отметил расширение взаимодействия и растущую вовлеченность жителей в территориальные инициативы.

Практическими примерами своей деятельности поделились:

Ольга Паршикова (д. Каменская, г. о. Егорьевск) — о реализации проектов через инициативное бюджетирование;

Анна Горпинич (с. Починки, г. о. Ступино) — о развитии наставничества и вовлечении молодежи в общественную жизнь.

О запуске новой образовательной программы «Школа старост» сообщила директор Ассоциации Венера Порядина. Проект направлен на углубление знаний, обмен опытом и развитие управленческих навыков старост.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев