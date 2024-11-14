Демонтажные работы завершены наполовину в ходе капремонта лицея № 2 в Ступине
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В лицее № 2 на улице Тимирязева в городском округе Ступино продолжается капитальный ремонт. Демонтажные работы выполнены на 50%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета.
«На объекте площадью 3 385,9 кв. метров задействовано 25 рабочих. Ведутся демонтажные работы, проводится вывоз строительного мусора», — уточняется в сообщении.
В рамках капитального ремонта проведут кровельные и фасадные работы, обновление входных групп, замену инженерных сетей и сантехнического оборудования, окон и дверей, внутреннюю отделку помещений, благоустроят прилегающую территорию.
Подрядчиком на площадке выступает ООО «Воздвижение». Открыть обновленный лицей планируется к сентябрю 2025 года.
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«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.