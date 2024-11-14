сегодня в 15:29

Демонтажные работы завершены наполовину в ходе капремонта лицея № 2 в Ступине

В лицее № 2 на улице Тимирязева в городском округе Ступино продолжается капитальный ремонт. Демонтажные работы выполнены на 50%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета.

«На объекте площадью 3 385,9 кв. метров задействовано 25 рабочих. Ведутся демонтажные работы, проводится вывоз строительного мусора», — уточняется в сообщении.

В рамках капитального ремонта проведут кровельные и фасадные работы, обновление входных групп, замену инженерных сетей и сантехнического оборудования, окон и дверей, внутреннюю отделку помещений, благоустроят прилегающую территорию.

Подрядчиком на площадке выступает ООО «Воздвижение». Открыть обновленный лицей планируется к сентябрю 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.