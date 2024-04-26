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Демонтажные работы в здании гимназии № 18 Люберец завершены на 50%

В рамках президентской программы по капремонту школ в поселке Томилино Люберец продолжается капитальный ремонт гимназии № 18. Демонтажные работы завершены на 50%. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

«На площадке на улице Чехова задействованы 30 рабочих и 2 единицы техники. Выполняется демонтаж внутренних конструкций и инженерных сетей. Подрядчик приступает к общестроительным работам, ведется монтаж строительных лесов для выполнения фасадных работ», — уточнили в ведомстве.

Школу ждет обновление по самым современным стандартам, закупят новое оборудование, мебель. Здесь будет комфортно работать преподавательскому составу и учится ребятам.

В ходе капремонта строители обновят фасад и входные группы, проведут кровельные работы, заменят окна и двери, все инженерные сети и сантехническое оборудование, проведут ремонт во внутренних помещениях.

Общая площадь здания составляет более 1,3 тысячи квадратных метров.

«Школа — это мастерская, где формируются наши дети, взрослеют, выбирают профессию. Поэтому очень важно регулярно проводить капитальный ремонт, оснащать школы современными технологиями и новейшим оборудованием», — рассказала жительница поселка Елена Сергеевна.

Завершить капремонт подрядчик должен до начала учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.