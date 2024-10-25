Демонтажные работы продолжаются в здании дошкольного отделения школы Волоколамска

сегодня в 18:12

Продолжаются демонтажные работы в здании дошкольного отделения школы № 2 в Волоколамске. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета.

«На площадке задействованы более 20 рабочих и 2 единицы техники. Ведется демонтаж внутренних конструкций — полов, окон и дверей, инженерных сетей и сантехники», — уточняется в сообщении.

Общая площадь здания составляет 2 165 кв. метров.

В рамках технического задания в здании планируются провести кровельные и фасадные работы, полностью заменить инженерные сети, окна и двери, сантехническое оборудование, провести внутреннюю отделку помещений, выполнить благоустройство прилегающей территории. Также будет закуплена новая мебель и техника.

Завершить работы на объекте планируется в августе 2025 года. Обновленное здание сада встретит своих юных воспитанников 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.