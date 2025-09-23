Демонтажные работы начались в здании «Часцовской школы» в Одинцовском округе

«Часцовскую школу» в поселке Часцы Одинцовского округа ждет масштабное обновление. Подрядчик приступил к работам по капительному ремонту, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Федеральная программа капитального ремонта школ в Московской области реализуется по поручению президента.

По информации ведомства, строители подрядной организации ООО «Трансстрой» ведут демонтажные работы. На объекте работают больше 20 человек.

Площадь школьного здания — 2 302,3 кв. м. В ходе капремонта специалисты выполнят демонтаж старых конструкций, заменят оконные блоки, возведут межкомнатные перегородки, установят короба вентиляции, осуществят утепление и покраску стен, заливку и укладку пола, установят новые двери и осветительные приборы. Также будут проведены работы по прокладке инженерных коммуникаций: водоснабжения, канализации, отопления и электрической разводки, фасадные и кровельные работы.

Для школы закупят новую мебель и оборудование. Открыть свои двери обновленная школа должна 1 сентября 2026 года.

В 2026 году в Московской области предусмотрен капитальный ремонт 85 объектов образования в том числе: 49 школ и 36 детских садов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.