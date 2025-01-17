Демонтаж внутренних помещений в школе № 2 Серпухова проведен на 90%

Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко проверил ход капитального ремонта в школе № 2. Демонтаж внутренних помещений составляет около 90%, сообщает пресс-служба администрации округа.

На втором и третьем этажах возведены перегородки между классами. На завершающей стадии находится кладка кирпича в санузлах.

В настоящий момент подрядчик выполняет электротехнические работы, монтаж слаботочных систем, стартовали кровельные работы.

В ближайшее время специалисты приступят к возведению перегородок на первом этаже, стяжке пола на втором и третьем этажах. По завершении демонтажных работ подрядчик начнет штукатурку стен.

На объекте задействовано более 30 рабочих, 2 единицы техники и 3 ИТР.

«Важно закончить капремонт к 1 сентября, чтобы ученики и педагоги встретили День знаний в обновленном, комфортном образовательном учреждении. Ход работ держим на контроле», — отметил Сергей Никитенко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.