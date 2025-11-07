Делегация подмосковного союза женщин РФ приняла участие в международной конференции

Делегация Московского областного регионального отделения союза женщин России приняла участие в работе ХХХ международной конференции «Женщины, меняющие мир», проходящей в Санкт-Петербурге. Форум является одним из ведущих международных событий, посвященных роли женщин в устойчивом развитии общества, дипломатии, экономике, культуре и здравоохранении. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Подмосковья.

Юбилейная, тридцатая конференция проходит под девизом «Сотрудничество во имя будущего» и собрала делегации из более чем 30 стран, включая Беларусь, Бахрейн, Кению, Австрию, Францию, Польшу, Египет и Китай. Среди участниц — руководители органов власти, представители бизнеса, науки, образования, культуры и общественных организаций. Организатором выступил Санкт-Петербургский социально-экономический институт при поддержке правительства Санкт-Петербурга и союза женщин России.

5 ноября, в нулевой день работы форума, представители Московской области приняли участие в круглом столе «Инновации и здоровьесберегающие технологии в охране репродуктивного здоровья молодого поколения», модератором которого стала Президент Союза женщин России Екатерина Лахова. Мероприятие состоялось в Городском центре охраны репродуктивного здоровья «Ювента».

В обсуждении приняли участие председатель союза женщин России Мария Ситтель и более двадцати руководителей региональных отделений организации. Среди спикеров круглого стола — заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Алексей Терешин, главный врач центра «Ювента», амбассадор союза женщин России Марина Ипполитова и другие эксперты.

Официальное открытие конференции ознаменовала панельная дискуссия «Женщины за сохранение политической стабильности», в которой приняли участие известные российские и зарубежные общественные деятели: Екатерина Лахова, Каринэ Геворгян, Наталья Нарочницкая, Ольга Васильева, Ольга Шпилевская (Беларусь) и Ирина Джаяни (Австрия). Модератором дискуссии выступила Мария Ситтель.

В программе первого дня работы конференции также прошли дискуссии «Новая экономика: будущее создается сегодня» и «Образование, здоровье, культура: ценности современного мира» с участием политиков, экономистов, дипломатов, предпринимателей, представителей науки и искусства. Завершился день торжественной церемонией вручения премии «Женщины, меняющие мир», отмечающей вклад выдающихся женщин в развитие дипломатии, науки, культуры, медицины и общественных инициатив.

7 и 8 ноября конференция продолжит свою работу: состоятся тематические круглые столы и деловые встречи в форматах B2B, B2C и B2G, направленные на укрепление международного сотрудничества и обмен лучшими практиками.

