Многодетным посоветовали, как действовать для одобрения ипотеки на большое жилье

Льготная программа семейной ипотеки продолжает работать. Но чем больше семья, тем больше нужно площади и комнат. Насколько обширно предложение многокомнатных квартир на рынке Москвы, а также как увеличить вероятность одобрения ипотеки на такое жилье со стороны банка, сообщили РИАМО в компании Level Group.

Многодетной в России признается семья, в которой не меньше трех детей — возраст старшего должен быть не больше 18 лет (или 23 года, если он на очном обучении). Соответственно для такой семьи в квартире должны быть как минимум 3 спальни и достаточно большое общее пространство кухни-гостиной.

Максимальная сумма кредита по льготной ставке 6% в рамках семейной ипотеки для Москвы сегодня составляет 12 млн рублей.

«Для покупки трехкомнатной квартиры, например, с бюджетом до 15 млн рублей, необходимо добавить минимальный первоначальный взнос — 20%, это примерно 3 млн рублей. В таком случае ежемесячный платеж по семейной ипотеке при оформлении кредита 12 млн рублей на максимальный срок 30 лет со ставкой 6% составит около 72 тыс. рублей», — заявил руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин.

Если квартира стоит сильно дороже, то ряд кредитных организаций предлагает комбинированную семейную ипотеку на сумму до 30 млн рублей с двумя кредитными договорами, при этом на сумму до 12 млн рублей ставка составит 6%, а на остальную сумму будет действовать стандартная ставка 23-26% годовых. А при любом частичном досрочном погашении у заемщика есть выбор, какой именно кредитный договор закрывать в первую очередь. Конечно же, выгоднее погасить сначала кредит с более высокой ставкой.

«Отмечу, что для одобрения ипотеки со стороны банка минимальный семейный доход для приобретения квартиры в новостройке должен равняться двойному размеру ежемесячного платежа по ипотеке. Так, при ежемесячном платеже в 72 тыс. рублей семейный доход должен быть не меньше 145 тыс. рублей при условии, что у семьи на момент заключения ипотечного договора нет других кредитных обязательств. Вероятность одобрения можно увеличить, если привлечь к договору созаемщика, например, супруга или близких родственников», — пояснил Овечкин.

По данным сервисов недвижимости, в столице сейчас всего 20 квартир в новостройках, которые можно приобрести по цене до 15 млн рублей — это дома, строящиеся в основном в Новомосковском административном округе со сдачей в 2026 году. Квартиры за такую стоимость будут достаточно компактные — 70-80 кв. м, включая три небольшие спальни (10-12 кв. м).

В диапазоне 15-20 млн рублей находится около 250 предложений. Квартиры площадью более 100 кв. м начинаются от 18 млн рублей.

Чем ближе к центру Москвы, тем дороже. Квартир в новостройках дешевле 40 млн рублей внутри Третьего транспортного кольца уже не найти.

Всего же в столице насчитывается около 2,5 тыс. предложений многокомнатных квартир (с 3 и более спальнями), рассказали в Level Group.

Если говорить о квартирах с 4 спальнями, то самое бюджетное предложение на столичном рынке — квартира за 31,4 млн рублей площадью 123,3 кв. м.