Члены гаражных кооперативов смогут задать вопросы специалистам БТИ Подмосковья

сегодня в 14:19

БТИ Московской области проведет выездные встречи для консультаций по вопросам оформления прав на недвижимость в рамках «гаражной амнистии», сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Мероприятия пройдут 25, 26, 27, 29 и 30 октября в различных округах Московской области. Граждане смогут получить квалифицированную помощь и ответы на свои вопросы непосредственно от специалистов БТИ.

25 октября: 10:00 — ГСК «Медик-2», г. о. Красногорск, с. Петрово-Дальнее; 12:00 — ГСК «Турист-2», г. Дубна, ул. Ленинградская, д. 38.

26 октября: 11:00 — ГСК-30, г. Луховицы; 11:00 — ГСК-33, г. Луховицы, в р-не Ж/Д переезда на с. Городна; 11:00 — ГСК «Швейник», г. Истра; 13:00 — ГСК «Южный — 1», Орехово-Зуевский г. о., г. Дрезна, ул. Южная; 13:00 — ГСК-8, г. Истра.

27 октября: 11:00 — ГСК № 5, г. Павловский Посад.

29 октября: 11:00 — ГСК «Автомобилист», г. Одинцово, ул. Зеленая, д. 13; 11:50 — ГСК «Дубовая роща», г. Одинцово, ул. Новоспортивная; 12:00 — ГСК «Восход», г. Одинцово, ул. Садовая, д. 18.

30 октября: 10:00 — ГСК № 23, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный.

Если останутся вопросы, то можно получить ответы на них через форму обратной связи на официальном сайте учреждения или по телефону горячей линии: +7 (498) 568-88-88.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.