Чистовую отделку помещений делают в детсаду мкр Рекинцо-2 в Солнечногорске

В Солнечногорске продолжается строительство нового детского сада на 320 мест в микрорайоне Рекинцо-2. Работы ведутся по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Строители выполняют отделочные работы внутри здания, проводят благоустройство территории, а также работы по устройству кровли и внутренних инженерных систем. На объекте задействовано более 90 рабочих и 8 единиц техники. Готовность здания составляет почти 60%.

«Программа по улучшению социнфраструктуры округа — масштабная, и я благодарю региональное правительство и лично губернатора Андрея Воробьева за поддержку нашего округа! Отмечу, что в этом году помимо дошкольного образовательного учреждения к 1 сентября откроем самую большую школу округа на 1 375 мест в деревне Голубое, пристройку на 300 мест к Поваровской школе, а также завершим капремонт двух школ — лицея № 1 и школы № 5», — прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Здание строится с использованием технологии «Pro Module» Концерна КРОСТ. Открытие детского сада планируется к 1 сентября текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.