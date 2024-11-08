Число участников команды «Доброволец ГИН» превысило 660 человек

С начала года к общественному проекту Госинспекции по недвижимости присоединились почти 90 неравнодушных жителей Москвы, которые помогают выявлять нарушения в области землепользования, рассказал начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Проект «Доброволец ГИН» позволяет жителям Москвы принимать непосредственное участие в формировании комфортного городского пространства и помогать Госинспекции по недвижимости выявлять нарушения в земельно-имущественной сфере.

«Проект вызывает интерес и все больше активных жителей желают к нему присоединиться. С января по октябрь ряды добровольцев пополнили 87 новых участников. Всего за этот период они направили 1066 обращений, каждое из которых — это стремление сделать город еще комфортнее. В результате проверки информации подтверждено 413 фактов нарушений, что составляет почти 40% от общего числа сообщений», — уточнил Бобров.

Для заинтересованных горожан контрольным ведомством организовано специальное обучение, которое помогает определять признаки нарушений при мониторинге городской территории.

Эксперты рассказывают, по каким признакам можно распознать нарушение и выявить, например, объект самовольного строительства, бесхозяйную или ветхую постройку, установить факт захламления земельного участка, а также неправомерное ограничение доступа на территорию общего пользования.