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Число регионов РФ, начавших выдачу жилья семьям с детьми, может вырасти

Власти некоторых субъектов РФ, таких как Ульяновская область и Республика Бурятия, проявили интерес к концепции предоставления социального жилья семьям, которые приняли решение о рождении ребенка, сообщает ТАСС .

Первым регионом, инициировавшим подобную программу, стала Мордовия. Позднее власти Бурятии выразили свою заинтересованность в этой инициативе.

Министр социального развития Ульяновской области Дмитрий Батраков заявил, что идея предоставления социального жилья будет тщательно изучена в этом регионе.

В свою очередь власти Калмыкии направили обращение Совету Федерации с предложением разработать механизм софинансирования данной меры поддержки.

Эксперты считают, что помимо стимулирования увеличения рождаемости, данная инициатива может оказать благотворное воздействие на сферу строительства.

Ранее стало известно, что с начала текущего года в различных регионах РФ наблюдается тенденция к банкротству застройщиков. Отсутствие ипотечных кредитов привело к резкому снижению спроса на жилье.