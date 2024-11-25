Число незаконных построек на юге Москвы снизилось в 1,4 раза

За 10 месяцев в Южном административном округе Москвы от самовольных построек освободили более 6 тыс. кв. м столичной земли, сообщил начальник городской Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Ведомство контролирует использования земель и объектов недвижимости в столице. Специалисты проводят мероприятия во всех административных округах, в том числе на юге Москвы. Незаконно возведенные, ни с кем не согласованные и возведенные без учета строительных норм и правил объекты самостроя не только небезопасны, но и портят архитектурный облик мегаполиса.

«Всего с начала года в ЮАО было выявлено 1018 нарушений при использовании земель и городских нежилых помещений, в том числе 249 объектов самовольного строительства. По 73 незаконным строениям проведены демонтажные работы. По остальным ведется работа», — уточнил Бобров.

Благодаря оказанию информационно-правовой поддержки и проведению бесплатных индивидуальных консультаций для арендаторов и собственников объектов недвижимости количество самостроя на территории округа сократилось в 1,4 раза.

В ходе работ с ветхим фондом за 10 месяцев в ЮАО было отремонтировано и приведено в порядок 22 здания, а также демонтированы 49 полуразрушенных строений.