Четырехэтажную школу на 1 100 мест в Мытищах достроят в 2024 году

Площадь школы превысит 17 тыс. квадратных метров. Образовательное учреждение будет рассчитано на 1 100 учеников. Для них оборудуют учебные классы, мастерские, актовый и спортивные залы, библиотеку, столовую с пищеблоком полного цикла и другие необходимые помещения. На прилегающей территории построят стадион с беговыми дорожками, установят детские игровые и спортивные площадки, а также зоны отдыха.

Возведение школы началось в январе 2024 года, завершение строительства намечено на конец года. Открытие учреждение позволит разгрузить учебное заведение в соседнем селе Марфино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.