Четырехэтажную школу на 1 100 мест в Мытищах достроят в 2024 году
Фото - © Главное управление государственного строительного надзора Московской области
Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход строительства четырехэтажной школы в деревне Сухарево городского округа Мытищи. На данный момент строительная готовность объекта составляет 69%, сообщает пресс-служба ведомства.
Площадь школы превысит 17 тыс. квадратных метров. Образовательное учреждение будет рассчитано на 1 100 учеников. Для них оборудуют учебные классы, мастерские, актовый и спортивные залы, библиотеку, столовую с пищеблоком полного цикла и другие необходимые помещения. На прилегающей территории построят стадион с беговыми дорожками, установят детские игровые и спортивные площадки, а также зоны отдыха.
Возведение школы началось в январе 2024 года, завершение строительства намечено на конец года. Открытие учреждение позволит разгрузить учебное заведение в соседнем селе Марфино.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.
«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.