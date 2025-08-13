Четырехэтажное здание в центре Москвы выставлено на городские торги

Здание в Замоскворечье доступно на открытом аукционе. Объект имеет свободное назначение, а его площадь превышает 1600 квадратных метров. Об этом сообщил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что для поиска коммерческой недвижимости с готовыми бизнес-решениями можно воспользоваться несколькими ресурсами, включая специализированные платформы. Один из самых надежных вариантов — Инвестиционный портал Москвы, где представлены различные типы помещений, в том числе уже с действующими предприятиями.

«Сейчас инвесторы могут принять участие в аукционе по продаже здания, которое расположено по адресу: Садовническая улица, д. 27, стр. 8. Сегодня в нем, согласно договору аренды, размещено частное медицинское учреждение. Срок действия договора — до 3 мая 2027 года», — отметил Пуртов.

Он уточнил, что общая площадь объекта составляет 1665,7 кв. м.

Здание подключено к основным коммуникациям — электричеству, канализации и водоснабжению.

Подача заявок на участие в аукционе продлится до 14 августа, а сами торги состоятся 26 августа. Участвовать могут как физические, так и юридические лица — для этого потребуется регистрация на платформе «Росэлторг» и наличие усиленной квалифицированной электронной подписи.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги разные объекты недвижимого имущества, а витриной предлагаемых лотов выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Торги Москвы» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Здесь же можно совершить 3D-тур по объектам. Участвовать в городских торгах можно дистанционно — вся процедура проходит онлайн.