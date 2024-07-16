Четыре жилых корпуса в подмосковном ЖК «Пригород Лесное» ввели в эксплуатацию

Новоселье отпразднуют более 1 300 семей. На территории ЖК уже построены детские сады, школы, открыты супермаркеты и кафе на первых этажах жилых домов, благоустроены детские и спортивные площадки. В рамках проекта появится две поликлиники, больница, бассейн и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Квартирография корпусов № 11.1, 11.2. 12.1, 12.2 представлена разнообразными планировками — от студий до четырехкомнатных квартир площадью до 72 кв. метров. При этом имеются варианты с окнами на три стороны, гардеробными и постирочными. В стоимость квартиры, помимо базовой отделки всех помещений в нейтральных тонах, входит установка сантехники в ванных и санузлах, а также установка точечных светильников.

Места общего пользования оформлены в коричневых тонах. Основной материал отделки — керамогранит, из которого выполнены пол и стены вестибюлей в зоне отдыха. Входные группы спроектированы по принципу безбарьерной среды — на уровне земли. Возле них оборудованы места для хранения колясок и велосипедов.

В основу создания дворового пространства положены принципы заботы о досуге для всех возрастов и поддержания добрососедских отношений. Взрослые смогут заниматься спортом на физкультурной площадке, отдохнуть от городской суеты в местах для отдыха, а малыши — поиграть на детских площадках. Во дворе высадили деревья и кустарники. Плоскостные парковки для владельцев автомобилей вынесли за пределы дворового пространства.

Жилой комплекс «Пригород Лесное» находится на юге Московской области. Ближайшая станция метро «Домодедовская» находится в 15 минутах езды на автомобиле, а выезд на МКАД — в 12 минутах. Рядом имеется много вариантов для отдыха на природе: Коробовское и Богдановское лесничества, Большой Людовинский парк. На территории комплекса уже построены детские сады, школы, открыты супермаркеты и кафе на первых этажах жилых домов, благоустроены детские и спортивные площадки. В рамках проекта также появится две поликлиники, больница, бассейн и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.