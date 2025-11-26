Четыре нежилых помещения в новом доме в районе Богородское реализуют на торгах

Объекты имеют свободное назначение и подойдут для практически любых бизнес-проектов. Они расположены по адресу: ул. Краснобогатырская, д. 36. Они находятся на первом этаже и подключены к основным инженерным коммуникациям.

«Открытие бизнеса в нежилых помещениях в новом доме на Краснобогатырской улице может стать выгодной инвестицией и частью развивающейся конкурентной среды в районе Богородское. Площадь объектов, которая варьируется от 53,6 до 133,6 кв. м, позволит разместить потенциально востребованные среди местных жителей предприятия, такие как кондитерские, магазины, пункты выдачи заказов или сервисные центры. Инвесторы, желающие начать или масштабировать свое дело, могут подать заявки на участие в торгах до 5 декабря. Открытые аукционы и подведение итогов пройдут 12 декабря», — уточнил Пуртов.

Принять участие в аукционах могут физические или юридические лица, для этого им понадобятся регистрация на онлайн-площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Больше информации об экономике Москвы читайте в официальных каналах Комплекса экономической политики в мессенджерах Телеграм и MAX.