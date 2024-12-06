сегодня в 17:15

Четыре корпуса подмосковного ЖК «Ярославский квартал» будут готовы в 2025 году

Инспекторы Главгосстройнадзора проверили ход строительства четырех корпусов на территории жилого комплекса «Ярославский квартал» в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба ведомства.

На объекте уже выполнено устройство монолитного каркаса здания и ограждающих конструкций. Ведутся работы по внутренней отделке, остеклению, монтажу внутренних инженерных систем и наружных сетей.

Для маленьких жителей «Ярославского квартала» на территории ЖК построят детский сад и школу. Также во дворе оборудуют пешеходный бульвар, игровые и спортивные площадки. Жилой комплекс будет расположен в пешей доступности от парка «Лосиный остров», где можно прогуляться, покататься на велосипеде или устроить пикник.

Ожидается, что возведение корпусов 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 завершится в третьем квартале 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.