сегодня в 13:44

Четвертый корпус ЖК «Квартал Ивакино» в Химках готов наполовину

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили строительство многоквартирного жилого дома, возводимого в квартале Ивакино города Химки. Стройготовность объекта составляет 45%. В настоящее время строители выполняют устройство надземной части здания, наружных сетей и внутренних систем, а также отделывают фасад, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно проекту, дом рассчитан на 686 квартир. Его общая площадь составляется порядка 43,2 тыс. квадратных метров. Этажность переменная, от 12 до 18 этажей. В каждом подъезде обустроят колясочные и стоянки для велосипедов, а также установят системы круглосуточного видеонаблюдения. Дворовая территория будет оснащена зонами отдыха, детскими и спортивными площадками. В жилом комплексе реализуется концепция «двор без машин».

Завершение строительства намечено на второй квартал 2025 года.

«Квартал Ивакино» — жилой комплекс с собственной инфраструктурой, расположенный рядом с рекой Клязьмой и водохранилищем. Согласно генплану ЖК, застройщик планирует возвести 4 надземных паркинга, 3 детских сада, поликлинику, школу на 1 100 учеников и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Квартал имеет хорошую транспортную доступность — до станции МЦД-1 «Хлебниково» можно добраться на автомобиле за 12 минут. Также в 10 минутах езды аэропорт Шереметьево.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.