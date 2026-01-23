Чат-бот БТИ Подмосковья за четыре месяца помог более 500 жителям

В Подмосковье чат-бот БТИ за четыре месяца работы предоставил консультации по вопросам недвижимости более 500 жителям, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Чат-бот БТИ Московской области, запущенный четыре месяца назад, позволяет жителям получать консультации по вопросам недвижимости через мессенджер в любое время суток. Сервис помогает узнать об услугах БТИ, записаться на прием без очередей и звонков, а также получить информацию о необходимых документах.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов отметил, что за время работы чат-ботом воспользовались более 500 человек. По его словам, круглосуточный режим работы и доступность сервиса значительно упростили взаимодействие граждан с учреждением и сократили время ожидания.

Среди функций чат-бота — консультации по межеванию земли, подготовке технических планов и проектов перепланировки, поиск ближайшего филиала, запись на прием и возможность оставить заявку на обратную связь. Внедрение современных технологий способствует повышению качества обслуживания и удовлетворенности жителей региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.