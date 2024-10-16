Аварийную водонапорную башню снесли в Лыткарине

На территории Московской области продолжается масштабная работа по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий. В результате этой работы в городе Лыткарино демонтировано аварийное здание водонапорной башни, которая располагалась на территории промзона Тураево, вблизи дома № 1. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Водонапорная башня высотой порядка 25 метров была возведена в 1950 году и находилась в собственности ФГУП «ЦИАМ им. П. И. Баранова». Гидротехническое сооружение было выведено из эксплуатации, много лет находилось с заброшенном состоянии и начало разрушаться. В результате технический объект был включен в перечень для ликвидации и снесен силами собственника осенью текущего года. В настоящий момент работы по демонтажу полностью завершены, строительный мусор вывезен и утилизирован», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Всего на территории городского округа Лыткарино было выявлено 48 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено и приведено в соответствие 35 объектов, что составляет 73% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.