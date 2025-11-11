Бывший аэродром «Быково» предложат бизнесу для промышленной логистической зоны

Министерство имущественных отношений совместно с корпорацией «ДОМ.РФ» приняли важное решение — выставить на торги неиспользуемое федеральное имущество бывшего аэропорта Быково, расположенного в Раменском муниципальном округе. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Данный объект идеально подходит для создания промышленной логистической зоны. Благодаря своему расположению вблизи крупного Логопарка площадью порядка 180 га с развитой инфраструктурой и крупными арендаторами, территория обладает высоким потенциалом для расширения и привлечения инвестиций.

«Мы считаем необходимым привлекать инвестиции и повышать эффективность использования государственных активов. Поэтому руководство области совместно с федеральными органами пришло к выводу, что аэропорт «Быково», закрытый более 15 лет назад, целесообразно представить вниманию потенциальных инвесторов. Продажа запланирована на ближайшие 2 года. Мы рассчитываем привлечь крупные вложения и обеспечить эффективное использование площадей бывшей воздушной гавани, способствуя развитию инвестиционной активности региона», — пояснил вице-губернатор Московской области, курирующий имущественный блок, Владимир Локтев.

Выставить на торги планируется целый комплекс недвижимости, включающий 10 строений и сооружений, расположенных на трех участках земли общей площадью около 57 га.

«В настоящее время «ДОМ РФ» полностью сформировал пакет документов к предстоящим торгам, этому предшествовала большая работа, в том числе подготовка схемы границ расположения земельного участка и технических планов объектов капитального строительства с привязкой к участку. Бывший аэродром «Быково» вскоре обретет новую жизнь, став стартовой площадкой для нового инвестпроекта», — добавил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, 100% земельно-имущественных торгов в регионе проходит в электронной форме. Принять участие можно не выходя из дома из любой точки страны, найти участок или помещение в Подмосковье можно на едином портале торгов.