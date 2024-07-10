В городском округе Клин еще один ребенок-сирота получил квартиру

Глава городского округа Клин Алена Дмитриевна Сокольская сегодня вручила Егору сертификат, дающий право приобрести жилье на свое усмотрение в любой территории Подмосковья, но он однозначно определился в пользу родного Клина.

Сейчас он перешел на 3-й курс колледжа «Подмосковье» по специальности «Поварское и кондитерское дело». Рассказывает, что интерес к профессии родился после знакомства с роликами фуд-блогеров в интернете. А потом пришло осознание, что профессия не просто красивая, но и практичная.

«Мне очень нравилось смотреть, как готовятся разные блюда. И я пришел к маме и сказал: Мам, я решил, что стану поваром. Это красиво, интересно, ну и освобожу тебя от плиты… Мама мне ответила: ну что ж, это твой выбор», — рассказал Егор.

Теперь у него есть два месяца, чтобы приобрести квартиру в Клину. И его приемная мама, конечно, поможет и поддержит сына в любом его выборе.

С начала 2024 года в Клину уже 7 детей из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, получили сертификаты на приобретение жилья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на территории Московской области в настоящее время проживает более 106 тыс многодетных семей.

«Мы стараемся поддержать каждую — добавляем новые выплаты, индексируем старые, в прошлом году появилась комплексная услуга для родителей, воспитывающих больше трёх детей — она объединила сразу 6 мер поддержки», — сообщил Воробьев.