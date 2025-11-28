Бульвар планируют благоустроить в Ногинске Богородского округа

После определения подрядчика начнутся работы по благоустройству бульвара в Ногинске. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Богородского городского округа.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству бульвара в Ногинске, Богородском городском округе Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по благоустройству «Богородского бульвара» по адресу: г. Ногинск, ул. Декабристов». Планируется в рамках проведения закупки провести следующие виды работ: подготовка территории, демонтажные работы, устройство наружных сетей, малых архитектурных форм (МАФ) и пр., осуществить благоустройство и озеленение территории площадью 3,8 га.

Выполнение всех видов работ по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.