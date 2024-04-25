Бульвар-дендрарий обустроят для жителей подмосковного ЖК «Первый Южный»

Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства многоквартирного дома в составе жилого комплекса «Первый Южный» в Ленинском округе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Возводить пятисекционный многоэтажный корпус начали в апреле 2023 года. Дом — разной этажности в 26 и 27 этажей, при этом предусмотрен двухэтажный подземный паркинг на 292 машино-места.

На сегодняшний день строительная готовность объекта — 46%. Рабочие ведут устройство кровельного покрытия, гидроизоляцию паркинга. Завершат строительство в июне 2025 года.

Корпус 1.2 строят в ходе первой очереди строительства нового жилого квартала вблизи Герценского парка и Тарычевского пруда. В ЖК «Первый Южный» построят всю необходимую социальную инфраструктуру: две школы, три детских сада, поликлинику. Дворы сделают закрытыми от посторонних, а на территории комплекса благоустроят бульвар-дендрарий и высадят сад с южными деревьями.

Всего в жилом комплексе по проекту — 12 многоквартирных домов. В настоящее время под надзором Главгосстройнадзора возводится четыре из них.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В этом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.