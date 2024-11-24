Букингемский дворец закроют на ремонт до 2027 года

сегодня в 05:47

Резиденцию британских монархов — Букингемский дворец в Лондоне, отремонтируют за 462 млн долларов, работы продлятся до 2027 года, сообщает RT со ссылкой на The Times.

На время ремонта визиты официальных лиц в Букингемский дворец прекратятся.

Государственные мероприятия будут проводиться в Виндзорском замке — еще одной официальной резиденции правящей фамилии королевства.

Дворец был построен в 1701 году и много раз подвергался реконструкции.

Ранее мужчина на автомобиле врезался в ворота Букингемского дворца.