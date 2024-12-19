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БТИ Подмосковья провели около 380 встреч по вопросам «дачной» и «гаражной» амнистиям

Филиалы БТИ Московской области на постоянной основе проводят встречи с гражданами, владеющими недвижимостью, выезжая на территории садоводческих товариществ и гаражных кооперативов. Так, в 2024 году сотрудниками филиалов ГБУ «БТИ Московской области» было проведено 377 выездных встреч в рамках программ «дачной» и «гаражной» амнистий. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Эти мероприятия способствуют ускоренной регистрации недвижимости — домов, гаражей и прочих объектов. Владельцев информируют по различным актуальным вопросам, предоставляют консультации, а собственники недвижимости имеют возможность сразу заключить договоры на оказание услуг учреждения.

Наибольшее количество выездов по итогам года провели следующие филиалы:

Орехово-Зуевский провел 53 выездные встречи;

Мытищинский филиал осуществил 52 выезда;

Еще два филиала, Одинцовский и Южный, совершили по 51 рабочему выезду.

Благодаря «дачной» и «гаражной» амнистиям можно в упрощенном порядке оформить право собственности на различные объекты недвижимости. Право собственности гарантирует защиту имущественных прав граждан.

Заказать услуги БТИ Московской области по «дачной амнистии» и «гаражной амнистии» можно онлайн на официальном сайте учреждения, во всех территориальных отделениях и по номеру +7 (498) 568-88-88.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.