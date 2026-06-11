БТИ Подмосковья изменит график работы в МФЦ 11–13 июня

Окна БТИ в МФЦ Подмосковья изменят график работы в связи с праздничными днями 11 и 12 июня, а с 13 июня вернутся к обычному режиму. 11 июня прием сократят на час, 12 июня будет выходной, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

11 июня, в предпраздничный день, окна БТИ в многофункциональных центрах будут работать на один час меньше. 12 июня объявлено нерабочим праздничным днем. С 13 июня прием заявителей возобновится по стандартному графику.

Уточнить режим работы ближайшего офиса можно по телефонам горячей линии БТИ: +7 (800) 444-96-50, +7 (498) 602-31-14, +7 (498) 568-88-88. Дополнительная информация размещена в чат-боте по ссылке: https://max.ru/btimochat_bot.

Для льготных категорий граждан при оформлении услуг действуют скидки. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также их вдовы могут получить скидку 100% на подготовку технического и межевого планов, технического заключения для перевода садового дома в жилой, проведение технической инвентаризации и топографической съемки.

Скидка 10% предоставляется участникам СВО и членам их семей, ветеранам боевых действий, инвалидам I группы, а также одному из родителей в многодетной семье — на все услуги. Для получения льготы необходимо предоставить подтверждающие документы, в том числе в виде скан-копий при онлайн-оформлении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.