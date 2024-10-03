БТИ Подмосковья 4–6 октября проведет выездные встречи по «гаражной амнистии»

Мероприятия пройдут 4, 5 и 6 октября в различных районах Московской области. Вы сможете получить квалифицированную помощь и ответы на свои вопросы по вопросам оформления прав на гаражи в рамках «гаражной амнистии» непосредственно от специалистов БТИ.

4 октября встречи пройдут по адресам:

10:00 ГСК «Шанхай», рабочий поселок Измайлово, Ленински городской округ.

11:00 ГСК «Урал», Домодедово, улица Корнеева, 23/1.

11:00 ГСК-23, г. Мытищи, 1-й рупасовский пер.

11:00 ГСК «Игнатьевкий», Сергиево-Посадский г. о., Пересвет.

11:00 ГСК «Птицевод», Сватково.

11:00 ГСК «Юбилейный», г. Сергиев Посад, ш. Скобяное.

12:00 ГСК-36, г. Химки, ул. Репина.

5 октября встречи пройдут по адресам:

10:00 АГК-2, пос. Глебовский, Истринский район.

11:00 ГСК «Ветеран», г. Балашиха, мкр. Гагарина.

11:00 ГСК «Квадрат», Одинцовский р-он, п.Горки-10.

9:30 ГСК «Чайка», г. Одинцово, ул. Садовая 32.

6 октября встречи пройдут по адресу:

11:00 ГСК «Дружба», г. о. Щелково, пос. Свердловский.

Что делать тем, кто хочет оформить гараж в упрощенном порядке, но не является членом ГСК, в которых будут проходить выездные встречи? Они проходят в открытом для всех граждан формате, поэтому можно будет также приехать на встречу, где окажут помощь в оформлении.

Если остались вопросы, то всегда можно получить на них ответы через форму обратной связи на сайте или по телефону горячей линии: 8 (498) 568-88-88.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.