Брынцалов проверил строительство двух школ в Ленинском округе

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе рабочего визита в Ленинский городской округ проверил строительство двух школ — общеобразовательного учреждения на 1 100 учеников в ЖК «Пригород Лесное» и на 1 100 школьников в ЖК «Эко Видное 2.0», сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.

«В рамках визита председателя Мособдумы Игоря Юрьевича Брынцалова также проверили ход строительных работ на территории двух школ. В жилых комплексах «Пригород Лесное» и «Эко Видное 2.0» в следующем году откроем большие школы на 1 100 учащихся каждая. В школе на берегу реки Купелинка строительные работы полностью завершены, общеобразовательное учреждение в «Пригороде Лесном» достроим до конца года — остались работы по чистовой отделке и установке оборудования», — сказал глава округа Станислава Каторова.

На территории ЖК «Пригород Лесное» строящаяся школа станет третьей по счету, она возводится с 2023 года. В здании площадью 13,6 тыс. кв. метров расположатся светлые учебные классы, лаборатории, мастерские, помещения для групп продленного дня с игровыми. Отдохнуть в перерыве между уроков ученики смогут в зонах рекреации, предусмотренных в коридорах каждого этажа. Питание учеников будет организовано в просторном обеденном зале. В здании оборудуют большой библиотечно-информационный центр с медиатекой, актовый зал с эстрадой, кабинеты врача, психолога и логопеда. Для занятий физкультурой запроектированы два спортивных зала и гимнастический зал для альтернативных занятий.

«В мкр. Купелинка жители тоже ждут школу на 1 100 мест. Реализован красивый архитектурный проект. Это два здания, объединенные между собой переходами. В одном корпусе будут учиться средние и старшие классы, а во втором — начальные. Так будет удобнее и малышам, и тем, кто постарше. Стоимость объекта — 2,8 млрд рублей, большая часть — из областного бюджета. Школу сдают раньше на 10 месяцев. В учебном заведении уже расставляют мебель. Так что уже с нового года школа сможет принимать учеников. Это снимет большую нагрузку с действующей школы № 11, позволит максимально уйти от второй смены», — сообщает пресс-служба председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

Он добавил, что на территории Московской области только в 2024 году проектируют и строят 57 школ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.