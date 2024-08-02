Брынцалов осмотрел ход реконструкции стадиона «Старт» в Реутове

В Московской области продолжается программа реконструкции крупных спортивных объектов. Как отметил спикер регионального парламента Игорь Брынцалов, в настоящий момент в регионе ведется модернизация четырех таких сооружений. Одно из них — стадион «Старт» в Реутове — председатель Мособлдумы посетил в ходе своей рабочей поездки в округ. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Реконструкция спорткомплекса осуществляется в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и включает в себя работы по обновлению нижнего футбольного поля и строительство трибун с подтрибунным пространством, оборудованным игровыми залами.

«Проект масштабный, с планом окончания работ — в конце 2025 года. Его стоимость на сегодняшний день — более 744 млн рублей. На этот и следующий год средства выделяются только из регионального бюджета. Для юных футболистов Реутова очень важный объект. Новое поле будет с подогревом и искусственным покрытием, что позволит заниматься на нем и в холодное время года. Также всеми необходимыми помещениями и инвентарем для футболистов будет оборудовано подтрибунное пространство», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

На новой территории будут тренироваться футболисты действующих на базе стадиона спортшколы «Приалит» и «Академии вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова».

Но пока спортсмены ждут новое поле, тренируются на существующих.

«Для нас реконструкция — это улучшение базы, так как действующие здания, мы понимаем, не такие современные. Кроме того, количество детей, желающих здесь заниматься, увеличивается. А мы не можем сегодня дополнительно набирать детей только по той причине, что у нас не хватает площадей. Благодаря принятым решениям, у нас будет возможность детей перевести в новое здание, а в действующих — открыть новые направления, например секцию единоборств», — поделилась начальник отдела культуры и молодежной политики администрации округа Реутов Анастасия Николаенко.

Спикер регионального парламента понаблюдал за тренировкой ребят из футбольной секции, а после, по просьбе спортсменов, сфотографировался с ними на память.

На этом развитие спортивной инфраструктуры в округе не заканчивается. После «Старта» делегация во главе с Игорем Брынцаловым проследовала в строящийся по соседству физкультурно-оздоровительный комплекс, открытие которого запланировано на конец 2024 года.

Председатель Мособлдумы подчеркнул, что хоть объект возводится за счет внебюджетных средств, в рамках государственно-частного партнерства округу будет передано порядка 3 тыс. кв. м площадей, а именно — многофункциональный зал и блок раздевалок.

«Благодаря таким решениям, в большом современном зале смогут заниматься юные спортсмены секций «Спортивная гимнастика» и «Баскетбол» — это разгрузит переполненную «Спортивную школу», — добавил он и в заключение подчеркнул, — оба объекта, которые мы сегодня посмотрели в Реутове, долгожданные и важные. И они станут точками притяжения не только для жителей округа, но и соседних территорий. Уверен, многие родители захотят, чтобы их дети занимались именно здесь».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.