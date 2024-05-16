Бозриков: имущественные сделки с государством выгоднее, чем на вторичном рынке

Имущественные сделки с государством не только более прозрачны и безопасны, но и выгоднее, чем сделки на вторичном рынке, заявил в своем выступлении на XIX Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ» в Сколкове заместитель министра имущественных отношений Московской области Сергей Бозриков.

«Выгода заключается в том, что приобретение имущества у государства – это покупка с первых рук. Например, если продаются земельные участки для ИЖС или садоводства, то на торги фактически выставляется право аренды со стартовой ценой, которая составляет 5% от кадастровой стоимости участка. Выгоднее не бывает», – объяснил замминистра.

По его словам, за три последних года в Московской области было реализовано порядка шести тысяч земельных участков, находившихся в государственной или муниципальной собственности. По мнению Бозрикова, это очень приличный объем сделок.

При этом замглавы Минимущества отметил, что на сервисах продажи недвижимости (ЦИАН, «Яндекс Недвижимость», «Авито» и др.) доля государственного и муниципального имущества среди продаваемых объектов очень невелика в силу слабой информированности конечных потребителей о такой возможности приобретения недвижимости.

«К тому же покупка участков у государства - это довольно сложная процедура: нужно стать арендатором, соблюсти уведомительный порядок строительства (если это жилье) и иметь финансовую подушку, чтобы вести стройку, а не платить аренду. Также у покупателя есть некоторые барьеры: кто-то не очень хорошо владеет компьютером, кто-то никогда не пользовался электронной цифровой подписью (ЭЦП), кто-то не верит в эти процедуры. Только путем массового информирования о таком способе приобретения имущества его можно популяризировать», - добавил Бозриков.

В этом году Московская область является стратегическим партнером-регионом форума-выставки «Госзаказ».

Московскую область на форуме-выставке «Госзаказ» представляет комитет по конкурентной политике Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», – отметил Воробьев.