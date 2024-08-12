Большую детскую игровую зону построят на территории ЖК «Ярославский» в Мытищах

Автором концепции площадки является архбюро UTRO, специализирующееся на игровых пространствах. PlayHub будет состоять из 4 основных зон: прогулочный сквер, игровая площадка, познавательная часть и плаза. Сердце игровой зоны — два масштабных игровых комплекса, напоминающие акведуки — мостовые сооружения из Древнего Рима, которые использовали для подачи воды. Первый двухуровневый акведук — с башней, игровой палубой, песочницей и навесом для родителей. Второй акведук с горкой и трапом расположен на противоположном конце площадки.

Самое высокое строение на площадке — водонапорная башня с флюгером. Внутри нее предусмотрено три уровня лазательных сеток, извилистая горка в виде трубы и наблюдательный пункт на самом верху. В проекте появится и уникальный водный объект, где дети смогут проводить эксперименты: включать и выключать кран, перенаправлять течение воды и наблюдать за работой водяной мельницы. Также девелопер продумал: лупу для растений, чтобы дети смогли детально рассматривать цветы и листья, музыкальную зону, бизиборд для малышей и объемный макет площадки. В музыкальной зоне дети найдут ксилофон и ручной барабан.

Для подростков предусмотрен игровой ландшафт «волна» — своеобразное укрытие, где можно полистать соцсети, удобно устроившись в дощатом изгибе. А плаза с изогнутыми скамеечками — отличное место, чтобы пообщаться с друзьями в тени деревьев. Для самых маленьких посетителей площадки будут построен: экскаватор для песка, деревянный домик для игр, бревна-балансиры и качели.

PlayHub — формат уникального игрового пространства, разработанный ПИК, с индивидуальной тематикой, оборудованием и концептуальным подходом к мастерпланированию. Главная цель PlayHub — вдохновить детей на придумывание своих собственных игр. Тут нет привычных аттракционов, зато есть башня, музыкальная дорожка, горка-труба, холм, на который можно безопасно забраться, и тарзанка. Все это помогает детям находить новые решения, развивать фантазию и творческие способности.

В жилом квартале «Ярославский» заселены 25 жилых домов, открыты четыре детских сада на 875 мест, поликлиника на 604 посещения в смену, две школы на 2100 мест, а также спортивная школа с инклюзивным образованием. К новому учебному году откроется еще одна школа на 1650 учеников. Вокруг комплекса четыре лесопарка, поблизости благоустроенная набережная реки Яузы и Рупасовские пруды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.