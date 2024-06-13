Большой триколор развернули в Балашихе 12 июня

Огромный флаг России развернули в Балашихе 12 июня. Площадь триколора составила более 200 квадратных метров. Флаг заполнил собой дорожки центрального парка «Пехорка». Чтобы нести символ государства потребовалось более 100 волонтеров и активистов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«12 июня в стране отмечают День России. Балашиха — не исключение. По этому случаю мы решили развернуть большой триколор, пройти шествием по «Пехорке» и спеть гимн страны. Основной посыл акции — патриотический. Мы приобщаем молодежь к культуре страны, рассказываем об истории праздника. Молодое поколение должно знать, в какой стране оно живет и гордиться ее историей. Отмечу, что молодежи сегодня очень много и это приятно. Всех с праздником!» — сказал депутат Совета депутатов Антон Орешков.

Также в честь праздника волонтеры всем посетителям парка раздали флажки, а после на сцене исполнили гимн России.

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