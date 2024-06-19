Больше всего лотов выставлено на торги за неделю в Волоколамске, Кашире, Щелкове

С 10 июня по 14 июня 2024 года комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 84 объекта, сообщает пресс-служба ведомства.

Наибольшее количество лотов было выставлено на торги в Волоколамском округе, Кашире, Щелкове. Так, в заявочной кампании в Волоколамском г. о. — 47 лотов, в г. о. Кашира — 24 лота, а в г. о. Щелково — 33 лота.

С начала года передано на аукционе: в Волоколамском г. о. в аренду 49 земельных участков, в собственность 21 земельный участок; в г. о. Кашира в аренду 11 земельных участков, в собственность 6 земельных участков; в г. о. Щелково в аренду 36 земельных участка, в собственность 3 земельных участка.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Портала ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.