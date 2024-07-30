Больше всего лотов выставлено на торги в Талдоме, Наро-Фоминске и Подольске

С 22 июля по 26 июля 2024 года комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 130 объектов, сообщает пресс-служба ведомства.

Наибольшее количество лотов было выставлено на торги в: Талдомском округе — 7; Наро-Фоминске — 5; Подольске — 4.

Всего на сегодняшний день в заявочной кампании: Талдомского округа — 31 лот; Наро-Фоминска — 39 лотов; Подольска — 14 лотов.

С начала года уже передано на аукционе: в Талдомском г. о. в аренду 95 земельных участков, в собственность 2 земельных участка; в Наро-Фоминском г. о. в аренду 72 земельных участка, в собственность 4 земельных участка; в г. о. Подольск в аренду 29 земельных участков, в собственность 1 земельный участок.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Подмосковья.

В телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области ежедневно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель „цифры“ — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.