Больше всего лотов выставлено на торги в Ступине, Луховицах и Чехове за неделю

На минувшей неделе с 11 ноября по 15 ноября 2024 года комитетом по конкурентной политике Московской области на земельно-имущественные торги выставлено 147 объектов, сообщили в пресс-службе комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Наибольшее количество лотов было выставлено на торги в городских округах:

г. о. Луховицы — 13 лотов;

г. о. Ступино — 12 лотов;

г. о. Чехов — 11 лотов.

С начала года уже передано на аукционе:

в г. о. Луховицы в аренду 48 земельных участков, в собственность 54 земельных участка;

в г. о. Ступино в аренду 270 земельных участков, в собственность 42 земельных участка;

в г. о. Чехов в аренду 74 земельных участка, в собственность 29 земельных участков.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Подмосковья.

А в телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.