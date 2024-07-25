Больше всего лотов выставлено на торги в Шаховской, Ступине и Орехово-Зуеве

На минувшей неделе с 15 июля по 19 июля 2024 года комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 164 объекта. Наибольшее количество лотов выставлено на торги в г. о. Шаховская, Орехово-Зуевском округе и г. о. Ступино, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

С начала года передано на аукционе в: г. о. Шаховская в аренду 75 земельных участков, в собственность 25 земельных участков; Орехово-Зуевском округе в аренду 35 земельных участков, в собственность 41 земельный участок; г. о. Ступино в аренду 190 земельных участков, в собственность 28 земельных участков.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Подмосковья.

В телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области ежедневно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.